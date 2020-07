Reggio Audace-Bari, le probabili formazioni: Di Cesare pienamente recuperato per la finalissima playoff

Ancora poche ore e il Bari conoscerà in quale campionato militerà nella prossima stagione: alle 20:45, infatti, i galletti scenderanno in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia nella finale playoff di Serie C contro i padroni di casa della Reggio Audace.

La squadra che vincerà la finale sarà la quarta promossa in Serie B, dopo Monza, Vicenza e Reggina, che hanno ottenuto il salto di categoria vincendo i rispettivi gironi. Anche questa sfida, che si giocherà in casa degli emiliani per via del miglior coefficiente tra partite giocate e punti ottenuti (55 in 27 per la squadra di Alvini, 60 in 30 per gli uomini di Vivarini) si giocherà a porte chiuse, un fattore che dovrebbe limitare lo svantaggio di giocare in trasferta per i galletti. A dirigere la sfida, che oltre ad Eleven Sports verrà trasmessa in chiaro da RaiSport, sarà il signor Paterna di Teramo.

Inutile sottolineare l'importanza che questa sfida ha per i biancorossi: soltanto due anni fa, infatti, il Bari - al termine di un campionato di Serie B - spariva dal calcio professionistico dopo il fallimento targato Giancaspro, per poi risorgere dalle proprie ceneri grazie alla famiglia De Laurentiis e ricominciare dai dilettanti. Vincere vorrebbe dire appunto tornare in cadetteria, una divisione sicuramente più consona ad una piazza che vive di pane e calcio come il capoluogo pugliese, con la differenza di avere questa volta una proprietà solida alle spalle, e non i soliti 'avventurieri'.

Reggiana-Bari, precedenti in equilibrio

In totale i precedenti ufficiali esistenti tra Bari e Reggiana sono 29. Il bilancio è in grande equilibrio e racconta di 11 successi biancorossi, contro i 10 granata, mentre 8 sfide sono terminate in parità. Per quanto riguarda le 14 gare giocate in trasferta dal Bari, solo una vittoria per i galletti, poi 4 pareggi e 9 sconfitte. L'ultimo precedente ufficiale tra i due club è una partita di Coppa Italia della stagione 1995-1996, vinta 2-0 dalla Reggiana. In campionato, invece, l'ultimo precedente in trasferta risale all'annata 1994-1995, quando le due squadre si affrontarono in Serie A e i biancorossi si imposero di misura 0-1 a Reggio Emilia grazie a una rete di Protti.

Come arriva la Reggio Audace

L'unico dubbio per Alvini riguarda l'impiego del giovane Lunetta, non al meglio per un problema al braccio. I granata dovrebbero disporsi con il consueto 3-4-1-2: davanti al portiere Venturi, con tutta probabilità, agirà il terzetto composto da capitan Spano, Rozzio e Andrea Costa. Gli esterni dovrebbero essere Libutti a destra e Favalli (al posto del sopracitato Lunetta) a sinistra, mentre nel mezzo agiranno Rossi e Varone. Radrezza sarà il trequartista alle spalle delle due punte Scappini e Kargbo.

Come arriva il Bari

Tutti a disposizone di Vivarini ad eccezione di Pierluigi Pinto, fermato da un problema muscolare. Il tecnico biancorosso recupera anche capitan Di Cesare che sarà certamente nella linea difensiva a protezione di Frattali, con Ciofani, Sabbione e Costa (favorito su Perotta). A centrocampo dovrebbe tornare Bianco dal 1', affiancato da Hamlili (in ballottaggio con Maita) e Scavone (insidiato da Schiavone). Nessun dubbio sui tre davanti: Laribi si muoverà alle spalle del duo d'attacco composto da Antenucci e Simeri.

Reggio Audace-Bari, le probabili formazioni

REGGIO AUDACE (3-4-1-2): Venturi; Spanò, Rozzio, A. Costa; Libutti, Rossi, Varone, Favalli; Radrezza; Scappini, Kargbo. All. Alvini

BARI (4-3-1-2): Frattali; Ciofani, Sabbione, Di Cesare, Costa; Laribi; Antenucci, Simeri. All. Vivarini

Arbitro: Paterna di Teramo

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Calcio d'inizio: ore 20:45. Diretta TV: RaiSport / Eleven Sports