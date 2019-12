Rende-Bari, le pagelle dei galletti: Antenucci fa "13", Simeri bomber da trasferta

Vittoria particolarmente agevole per il Bari che è riuscito a liberarsi del Rende con un netto 0-3. A Vibo Valentia si è assistito ad un monologo della formazione di Vivarini che ha dominato l'incontro dall'inizio alla fine. Sbloccato il risultato con Simeri, i pugliesi hanno impresso il proprio marchio sulla partita con una doppietta di Mirco Antenucci, sempre più lanciato nell'inseguimento al capocannoniere reggino Corazza (a segno anche oggi). Soddisfazione anche per Simeri che non segnava dalla trasferta con l'Avellino.

I migliori Today

Bianco 6,5: Giocatore di grande importanza per il Bari, specialmente ora che è in condizione. Innesca Simeri nell'azione dell'1-0.

Simeri 6,5: Probabilmente non il suo goal più bello ma comunque importante perché utile a sbloccare la gara e a dargli maggiore fiducia in vista dei prossimi impegni. Si conferma bomber da trasferta dopo i goal segnati a Picerno ed Avellino.

Antenucci 7: E sono 13. Una sentenza sia quando batte di destro a incrociare segnando su azione, sia quando si presenta dagli undici metri.

Berra 6,5: Più presente in fase offensiva rispetto alle altre uscite. Va vicino al goal in un paio di circostanze.

I peggiori Today

Terrani 6: Prestazione tutto sommato sufficiente del giovane biancorosso che però ancora non è pienamente a suo agio nel ruolo di trequartista.

Il tabellino di Rende-Bari 0-3

RENDE (4-3-3): Savelloni 6; Vitofrancesco 5,5, Nossa 5,5, Bruno 5,5, Blaze 5; Collocolo 6 (66' Godano sv), Murati 5,5, Scimia 5,5; Origlio 5 (50' Morselli 5,5), Vivacqua 5 (73' Ampollini sv), Rossini 4,5. A disp.: Palermo, Borsellini, Drkusic, Cipolla, Ndiaye, Libertazzi, Giannotti. All.: Guardia-Tricarico 5.

BARI (4-3-1-2): Frattali 6; Berra 6,5, Sabbione 6, Di Cesare 6,5 (79' Esposito sv), Perrotta 6,5; Hamlili 6 (85' Awua), Bianco 6,5 (64' Floriano sv), Schiavone 6; Terrani 6 (64' Scavone 6); Simeri 6,5 (79' D'Ursi sv), Antenucci 7. A disp.: Marfella, Kupisz, Cascione, Corsinelli, Neglia, Ferrari, Folorunsho. All.: Vivarini 6,5.

Arbitro: Miele di Nola

Assistenti: Valente - Caso

Marcatori: 22' Simeri (B), 43', 61' rig. Antenucci (B)

Note - ammoniti Sabbione, Terrani (B), Rossini, Morselli. Espulso Rossini (R) per doppia ammonizione. Recupero: 1', 3'.