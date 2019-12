Rende-Bari, le probabili formazioni: dubbio Hamlili-Scavone per Vivarini

Oggi pomeriggio alle 15:00 il Bari sarà di scena al Luigi Razza di Vibo Valentia dove affronterà il Rende (non si gioca al Lorenzon per inagibilità del campo ndr) nel match valevole per la 17ª giornata di campionato.

Scottati dal pareggio subito nei minuti finali della sfida casalinga contro il Teramo, i galletti proveranno a portare a casa i tre punti contro un avversario che occupa l'ultimo posto in classifica nel Girone C di Serie C. Con tre partite alla fine del girone d'andata, vincere oggi è troppo importante per non perdere ulteriore contatto dalla vetta occupata dalla Reggina con 10 punti di vantaggio.

Come arriva il Rende

Tutti a disposizione per il duo Guardia-Tricarico. La formazione calabrese dovrebbe schierarsi con il 4-3-3 visto nella sfida persa contro la Reggina. Savelloni tra i pali, Vitofrancesco e Blaze terzini, Nossa e Bruno al centro; a centrocampo Ndiaye vertice basso affiancato da Murati e Scimia, in attacco Giannotti e Rossini a supporto di Vivacqua.

Come arriva il Bari

Vivarini deve rinunciare a Costa, fermato da un problema muscolare. Il resto della truppa biancorossa è a disposizione, compreso D'Ursi, al rientro tra i convocati dopo tempo immemore. In mediana ballottaggio Hamlili-Scavone per completare il reparto con Bianco e Schiavone. Sulla trequarti Terrani dovrebbe essere ancora preferito a Floriano.

Le probabili formazioni di Rende-Bari

RENDE (4-3-3): Savelloni; Vitofrancesco, Nossa, Bruno, Blaze; Murati, Ndiaye, Scimia; Giannotti, Vivacqua, Rossini. A Disp: Palermo, Origlio, Borsellini, Ampollini, Morselli, Cipolla, Libertazzi, Soomets, Drkusic, Godano. All.: Guardia-Tricarico.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Berra, Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Hamlili, Bianco, Schiavone; Terrani; Simeri, Antenucci. All.: Vivarini

Arbitro: Miele di Nola

Assistenti: Valente - Caso