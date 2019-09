Rieti-Bari 1-2, le pagelle dei galletti: Costa pasticcia, Ferrari e Awua entrano alla grande

Una vittoria all'ultimo respiro. Così si potrebbe definire il successo ottenuto dal Bari sul campo del Rieti. Dopo essersela vista brutta per oltre un'ora di gioco, in cui era passata in svantaggio per un calcio di rigore a dir poco generoso a favore dei laziali, la squadra di Cornacchini è riuscita a ribaltare le sorti del match grazie a Ferrari e Antenucci (anche lui dal dischetto).

I tre punti cadono come manna dal cielo, tuttavia, non cancellano la brutta prestazione dei biancorossi, apparsi anche questa volta contratti e poco spigliati nella manovra. L'auspicio è che il risultato positivo, ottenuto pur non giocando bene, aumenti la fiducia della squadra che nel prossimo turno dovrà vedersela con la Reggina al San Nicola.

I migliori

Antenucci 6,5: Festeggia il 35° compleanno con un goal che vale tre punti. A dire il vero le reti di giornata sarebbero due ma la terna arbitrale gli annulla ingiustamente quello che sarebbe stato il suo primo goal su azione in campionato.

Ferrari 6,5: Sembrava dovesse partire dal primo minuto, invece, entra a mezz'ora dalla fine e il suo ingresso risulta decisivo: è lui ad avviare la rimonta biancorossa con il goal dell'1-1 al termine di un'azione caparbia.

Awua 6,5: Una delle note più liete di giornata. Entra in campo a un quarto d'ora dal termine e impressiona tutti per calma e personalità. Mette lo zampino nella rete del pareggio andando a recuperare il pallone e avviando l'azione.

Corsinelli 6: Buon impatto a gara in corso anche per l'esterno che ha il merito di scodellare in area il cross da cui nasce il pari biancorosso.

I peggiori

Costa 5: Spesso confusionario e frettoloso con il pallone tra i piedi. Prosegue il suo momento non brillante.

Kupisz 5,5: Pur schierato in una posizione più consona alle sue caratteristiche (contro la Viterbese era stato schierato da terzino ndr) la sua prestazione non convince. Poco coinvolto nelle iniziative dei suoi, manca l'appuntamento col goal pochi istanti dopo il vantaggio reatino.

Simeri 5,5: Cornacchini lo preferisce a Ferrari nell'undici titolare. In avvio ha una buona chance ma la spreca calciando debolmente. Ancora da affinare l'intesa con Antenucci.

Terrani 5: Schierato da trequartista sembra non trovare la giusta collocazione negli schemi biancorossi. Fatica ad innescare le punte e a rendersi pericoloso.

Pagelle e tabellino di Rieti-Bari 1-2

RIETI (3-5-2) - Pegorin; Aquilanti, Gigli, Zanchi; Palma, Zampa, Tirelli, Esposito (65' Tiraferri), Guiebre; Beleck (77' Marino), Marcheggiani (89' De Paoli). A disp.: Addario, Bartolotta, Bellopede, Del Regno, De Sarlo, Granata, Lazzari, Poddie, Sette. All.: Mariani.

BARI (3-5-2) - Frattali 6; Sabbione 6, Di Cesare 6, Perrotta 6; Kupisz 5,5 (65' Ferrari 6,5), Hamlili 5,5 (73' Awua 6,5), Bianco 6; Terrani 5 (73' Floriano sv), Costa 5 (55' Corsinelli); Simeri 5,5 (55' D'Ursi 6), Antenucci 6,5. A disp.: Marfella, Berra, Esposito, Schiavone, Scavone, Neglia. All.: Cornacchini 5,5.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto

Assistenti: Di Monte di Chieti / Lenza di Firenze

Marcatori: 35' rig. Marcheggiani (R), 78' Ferrari (B)

Ammoniti: Zanchi (R), Terrani (B), Di Cesare (B), Esposito (R)

Espulsi: Tirelli (R) per gioco scorretto