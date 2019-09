Serie C, Rieti-Bari 1-2: successo sofferto per i galletti. Decide Antenucci dal dischetto

Grande sofferenza per il Bari, vittorioso 1-2 a Rieti in rimonta dopo un match palpitante. Dopo essere finito in svantaggio sul finire del primo tempo per un calcio di rigore trasformato da Marcheggiani, i galletti sono riusciti a raddrizzare il match nella ripresa con una rete del Loco Ferrari. Quando il match sembrava avviarsi verso un pareggio, i pugliesi sono riusciti a passare in vantaggio con un calcio di rigore realizzato da Antenucci nei minuti di recupero.

Attimi di tensione nel finale tra le due panchine e tra alcuni dirigenti reatini e il direttore di gara. Successo sporco per la squadra di Cornacchini, protagonista di un primo tempo che definire poco brillante è eufemistico. Ripresa sicuramente più incoraggiante rispetto ai primi 45', complice anche l'espulsione di Tirelli per un fallaccio su Hamlili. Ottimo l'impatto del nuovo acquisto Awua, protagonista di un finale di gara di grande personalità.

Il tabellino di Rieti-Bari 1-2

RIETI (3-5-2) - Pegorin; Aquilanti, Gigli, Zanchi; Palma, Zampa, Tirelli, Esposito, Guiebre; Beleck, Marcheggiani (89' De Paoli). A disp.: Addario, Bartolotta, Bellopede, Del Regno, De Sarlo, Granata, Lazzari, Marino, Poddie, Sette, Tiraferri. All.: Mariani.

BARI (3-5-2) - Frattali; Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Kupisz (65' Ferrari), Hamlili (73' Awua), Bianco; Terrani (73' Floriano), Costa (55' Corsinelli); Simeri (55' D'Ursi), Antenucci. A disp.: Marfella, Berra, Esposito, Schiavone, Scavone, Neglia. All.: Cornacchini.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto

Assistenti: Di Monte di Chieti / Lenza di Firenze

Marcatori: 35' rig. Marcheggiani (R), 78' Ferrari (B)

Ammoniti: Zanchi (R), Terrani (B), Di Cesare (B), Esposito (R)

Espulsi: Tirelli (R)