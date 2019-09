Rieti-Bari, le probabili formazioni: Cornacchini punta su Ferrari in coppia con Antenucci

La terza giornata del Girone C di Serie C vedrà il Bari scendere in campo in casa del Rieti oggi pomeriggio alle 15:00. Sul manto erboso del Manlio Scopigno, i galletti proveranno in tutti i modi a riscattare la magra figura collezionata la scorsa domenica, in casa contro la Viterbese.

La squadra di Cornacchini deve assolutamente centrare un risultato positivo per tenere il passo delle concorrenti come Catania, Ternana e Reggina, tutte vittoriose nello scorso turno. L'occasione è ghiotta: il Bari ha un organico nettamente superiore al Rieti, i laziali inoltre sono partiti male in campionato con due sconfitte consecutive contro Ternana e Picerno (due anche i ko in Coppa Italia di Serie C).

La sfida tra le due compagini è del tutto inedita. L'unico incrocio riguarda i due allenatori che si affrontarono nella stagione 2012/2013 in serie D: Mariani guidava il Città di Marino, mentre Cornacchini era sulla panchina della Civitanovese. In quell'occasione andò bene all'attuale tecnico del Rieti, visto che la sua squadra s'impose 2-1 in un delicato scontro salvezza.

Come arriva il Rieti

Mariani non avrà a disposizione il capitano Marchi, fermato da un infortunio. Nonostante ciò, il tecnico dovrebbe confermare il 3-5-2 pur con qualche interprete diverso. Tra i pali agirà Pegorin, mentre la linea a tre sarà composta da Zanchi, Aquilanti e dal capitano Gigli. A centrocampo gli esterni saranno Esposito a destra e Guiebre a sinistra, in mezzo Marino, Tirelli e il nuovo acquisto Zampa. Il duo d'attacco dovrebbe essere composto dall'altro nuovo arrivato Beleck e da Marcheggiani.

Come arriva il Bari

Unico assente tra i biancorossi è Folorunsho, ancora alle prese con il recupero dopo l'operazione al ginocchio. Recuperati Sabbione e Cascione che in settimana avevano accusato alcuni fastidi. Già convocati i due nuovi Bianco e Awua, con il primo dei due che ha ampie chance di partire dall'inizio nel centrocampo a tre con Scavone e Hamlili. In difesa a destra torna Berra, mentre al centro, a far coppia con Di Cesare ci sarà Perrotta. In attacco Terrani dovrebbe agire da trequartista alle spalle del duo composto da Ferrari e Antenucci.

Le probabili formazioni di Rieti-Bari

RIETI (3-5-2) - Pegorin; Zanchi, Aquilanti, Gigli; Esposito, Marino, Tirelli, Zampa, Guiebre; Beleck, Marcheggiani. All.: Mariani

BARI (4-3-1-2) - Frattali; Berra, Perrotta, Di Cesare, Costa; Hamlili, Bianco, Scavone; Terrani; Ferrari, Antenucci. All.: Cornacchini

Arbitro: Perenzoni di Rovereto

Assistenti: Di Monte-Lenza