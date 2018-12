Rotonda-Bari, probabili formazioni: a centrocampo torna la diga Hamlili

Il Bari torna a Castrovillari, dov'era stato già per affrontare la formazione di casa, questa volta però sarà ospite del Rotonda, club lucano che gioca le sue partite allo stadio Mimmo Rende. La trasferta in Calabria arriva dopo avert vinto nel turno infrasettimanale contro il Troina. Sulla carta l'impegno non dovrebbe essere dei più complicati: il Rotonda è il fanalino di coda del Girone I di Serie D con 9 punti, lontano 4 lunghezze dalla zona play-out e ha la peggior differenza reti del raggruppamento (10 goal fatti, 23 subiti). Contro i galletti - primi con 39 punti, miglior attacco e miglior difesa del girone, si configura il più classico dei "testacoda".

Come arriva il Rotonda

La formazione lucana, che da due partite è guidata da mister Baratto, arrivato al posto del dimissionario Pugliese, dovrebbe schierarsi con il 4-3-3, modulo con cui mercoledì è arrivata la prima vittoria stagionale (0-1) in trasferta contro la Sancataldese. La coppia di centrali difensivi dovrebbe essere composta dall'ex Bari Silletti e Pastore con Marigliano e Nicolao terzini. A comporre la mediana dovrebbero esserci Zappacosta, Chiavazzo e Ostuni, mentre il tridente offensivo dovrebbe essere configurato da Santamaria e De Stefano in appoggio della punta uruguagia Flores.

Come arriva il Bari

Tutti a disposizione per mister Cornacchini che ritrova lo squalificato Hamlili e recupera anche Floriano. Il tecnico biancorosso dopo aver giocato con una formazione rimaneggiata nello scontro casalingo col Troina, dovrebbe riproporre il miglior undici a disposizione. A difendere Marfella dovrebbe esserci una linea difensiva composta da Turi e Nannini terzini con Di Cesare e Mattera al centro. A centrocampo tornano Hamlili e Bolzoni, mentre ad agire dietro l'unica punta Simeri (in vantaggio su Iadaresta e Pozzebon) dovrebbe essere il trio fantasia composto da Piovanello, Brienza e Neglia, con Floriano pronto a entrare a gara in corso.

Le probabili formazioni