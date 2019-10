La carica dei runner attraversa la città: tutti di corsa per la Bari Half Marathon

Tutti di corsa dal centro alla Fiera, percorrendo il lungomare: la carica dei runner della Ganten Bari21 Half Marathon ha colorato questa mattina la città. Una domenica all'insegna dello sport e divertimento, complice anche la giornata di sole. Quasi duemila i partecipanti, tra atleti professionisti e appassionati, che hanno preso parte all'evento sportivo giunto alla sua settima edizione, scegliendo uno dei tre percorsi da 5, 10 e 21 chilometri. A salire sul podio femminile della mezza maratona Eva Liz Mognon (1h30’12”), Francesca Riti (1h32’11”), Rosa Di Tacchio (1h32’23”). Sul podio maschile Giorgio Soldani (1h15’35”), Michele La Vista (1h16’28”), Matthew Xuereb (1h16’36”). La Ganten Bari21 Half Marathon, tuttavia, non è stata l'unica manifestazione sportiva della giornata: in contemporanea, a Pane e Pomodoro, si è svolta la finale Gran Prix Triathlon.

Inevitabile qualche disagio per chi si è trovato in auto, viste le limitazioni al traffico abbastanza estese previste, e non sono mancate le lamentele dei cittadini delle zone coinvolte sulla pagina Fb del sindaco Decaro. "Mi scuso in anticipo per qualche inevitabile disagio - aveva detto ieri l'assessore allo Sport Petruzzelli - Ma l'idea che per due giorni Bari ospiterà eventi di così importante livello e che richiameranno migliaia di persone, tra atleti, appassionati e curiosi, onestamente mi riempie di orgoglio", "abbiamo reso Bari una città riconosciuta come capace di ospitare, di accogliere e farsi trovare pronta e sempre piu attrattiva".



(In foto le tre vincitrici: Eva Liz Mognon, Francesca Riti, Rosa Di Tacchio - Fonte pagina Fb Bari21 Half Marathon)