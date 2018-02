Di corsa per la prevenzione delle malattie del cuore, la 'Running Heart' colora il centro

Di corsa insieme per promuovere la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Si è tenuta questa mattina la seconda edizione della 'Running Heart', la manifestazione sportiva presentata dall’Anmco(Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri ) nell’ambito della 8^ campagna nazionale della Fondazione “Per il Tuo Cuore – HCF Onlus” sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica e con la collaborazione tecnica della Asd Bari Road Runners Club.

Due i percorsi previsti per i partecipanti - uno da 9,30 Km, l'altro da 3,5 - per dare a tutti la possibilità di partecipare ad "una giornata di festa" anche con una semplice passeggiata per i vicoli del centro storico. Presso il “Villaggio del Cuore” in Piazza Ferrarese, invece, in questi due giorni è stato possibile effettuare elettrocardiogrammi gratuiti. Parte del ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Fondazione “ Per il tuo cuore”, che si occupa di prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Alla manifestazione ha preso parte anche un gruppo di corridori della Polizia locale che hanno esposto uno striscione con una dedica al comandante Nicola Marzulli, scomparso improvvisamente pochi giorni fa.