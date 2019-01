Sancataldese-Bari, le probabili formazioni: Iadaresta in coppia con Simeri

Prima trasferta del nuovo anno e del girone di ritorno per il Bari che oggi pomeriggio farà visita alla Sancataldese. La gara del Valentino Mazzola sarà molto importante per entrambe le compagini: da una parte i ragazzi di Cornacchini, intenzionati a mantenere inalterato il vantaggio di 9 punti sulla Turris, dall'altra c'è la formazione oggi allenata da Milanesio (Mascara si è dimesso a metà dicembre ndr) che vuole staccarsi dall'attuale 13° posto in classifica e accorciare le distanze con la zona play-off, approfittando di un buon rendimento casalingo.

Prima della partita, che verrà diretta dal signor Giaccaglia della sezione arbitrale di Jesi, verrà osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Philemon Masinga, ex attaccante biancorosso del quale in mattinata si è diffusa la notizia della prematura scomparsa.

Come arriva la Sancataldese

Milanesio - che non avrà a disposizione lo squalificato Costanzo - dovrebbe andare avanti con il 4-3-3: Franza tra i pali, Giarrusso e Longo terzini, Di Marco e Cossentino al centro. Il terzetto di centrocampo sarà composto da Bruno, Calabrese e uno tra Di Stefano e Sicurella. Il tridente offensivo sarà composto da Ficarrotta a destra, Mosca a sinistra e dal centravanti montalbano.

Come arriva il Bari

A guastare i piani di Cornacchini in settimana ci ha pensato l'influenza che ha colpito diversi biancorossi. A San Cataldo il Bari dovrebbe schierarsi con il 4-4-2: in difesa Mattera si candida per una maglia accanto a Di Cesare, mentre Aloisi e Nannini saranno i terzini. In mediana ancora incerta la presenza di Hamlili: con Bolzoni potrebbe esserci Feola, mentre Neglia e Piovanello agiranno sulle corsie esterne. In attacco probabile l'impiego dell'artiglieria pesante con la coppia Iadaresta-Simeri.

Le probabili formazioni di Sancataldese-Bari

SANCATALDESE (4-3-3) - Franza; Gianrusso, Cossentino, Di Marco, Longo; Bruno, Calabrese, Sicurella; Mosca, Ficarrotta, Montalbano. All.: Milanesio

BARI (4-4-2) - Marfella; Aloisi, Di Cesare, Mattera, Nannini; Neglia, Bolzoni, Hamlili, Piovanello; Simeri, Iadaresta. All.: Cornacchini

Arbitro: Giaccaglia di Jesi