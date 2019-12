Serie C: salta la prima giornata. Bari-Sicula Leonzio rinviata a data da destinarsi

Ora c'è la conferma ufficiale: la prima giornata di ritorno della Serie C 2019-2020, in programma per il 21 e 22 dicembre è rinviata a data da destinarsi.

L'incontro dei vertici della Lega Pro con il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri riguardante il tema della defiscalizzazione per i club di terza serie non ha dato esito positivo e il presidente Francesco Ghirelli ha confermato lo stato di agitazione che farà slittare le partite della prima di ritorno.

Rinviata, dunque, anche la sfida del 22 dicembre al San Nicola tra Bari e Sicula Leonzio. I galletti e le altre compagini di Serie C torneranno in campo in gare ufficiali nel 2020.