I Seguaci della Nord festeggiano cinque anni: parco 2 Giugno cuore del tifo biancorosso

Parco 2 Giugno per una giornata è diventato biancorosso con la festa per il quinto anno dalla nascita del gruppo di tifosi 'Seguaci della Nord'. Una vera e propria kermesse cominciata in mattinata. tante le attività in programma, dalle aree food fino a una mostra fotografica a tema, attrazioni per i bambini, un torneo di calciobalilla umano e dj set finale.

Decaro: "Tifoseria straordinaria"

A salutare il gruppo, anche il sindaco Antonio Decaro, salito sul palco allestito nel prato centrale del parco: "Siamo una grande città e abbiamo una straordinaria tifoseria che è una delle più importanti d'Italia. Nei giorni del fallimento mi sentivo solo ma, incontrandovi quel giorno a Pane e Pomodoro, ho capito che non lo ero" ha sottolineato il primo cittadino ricordando il dramma delle ore successive alla scomparsa del sodalizio biancorosso dal calcio professionistico dove è ritornato dopo un anno di assenza e un trionfale Campionato di Serie D.