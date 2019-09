Sempre attivissimi gli atleti della sezione Triathlon del Cus Bari, che nel weekend hanno gareggiato con ottimi risultati a ben tre competizioni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Un weekend intenso quello appena conclusosi per la sezione Triathlon del CUS Bari. Da Mergozzo a Viareggio, e poi Termoli per raccogliere consensi e successi con gli atleti biancorossi Roberto Mannese e Alessia Bechi atleti universitari del CUS Bari sono stati impegnati nella gara di Triathlon Sprint Città di conquistando rispettivamente un giustissimo 1° posto di categoria e un 2° posto assoluto. Onori anche per Giacomo Susco che ha portato a casa un’ottima 4^ posizione di categoria, davvero ad una manciata di secondi dal terzo. Ma non finisce qui, i nostri atleti, sono stati impegnati anche in Toscana esattamente a Viareggio dove il capo sezione triathlon CUS Bari, Ivano Antelmi, e Vincenzo Orrea hanno gareggiato per un Duathlon Sprint, portando a casa un buon tempo. A Mergozzo (Verbania) si è svolta invece, la competizione di Triathlon Internazionale Sprint alla quale con il pettorale 224, Giuseppe Damiani, ha disputato un’ottima gara. La stagione triathlon 2019/20 è alle porte ma la squadra CUS BARI non è mai andata in ferie e questi sono i risultati che ci fanno guardare positivamente al futuro.