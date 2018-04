Serie B: Empoli promosso, ko Parma e Frosinone. Bari ancora in corsa per il 2° posto

Pomeriggio di grandi emozioni in Serie B dove l'Empoli in virtù del pareggio 1-1 col Novara ha potuto festeggiare il ritorno nella massima serie dopo una sola stagione di 'purgatorio' in cadetteria. Una promozione annunciata quella della squadra di Andreazzoli, capace di scavare un solco di ben 14 punti sulla seconda in classifica.

A fare notizia, tuttavia, non è tanto il ritorno in A dell'Empoli, quanto i clamorosi tonfi di Parma e Frosinone, sconfitte rispettivamente da Pro Vercelli e Cesena, entrambe in lotta per non retrocedere. Due risultati che consentono al Bari - vittorioso nell'anticipo di ieri contro la Virtus Entella - di sperare ancora nel secondo posto e dunque nella promozione diretta.

I biancorossi, infatti, lunedì saranno impegnati al Barbera di Palermo in uno scontro diretto che si arricchirà di ancora più significati. In conseguenza al 3-0 patito ieri al Penzo contro il Venezia, Zamparini ha esonerato il tecnico Bruno Tedino affidando la guida a Roberto Stellone, allenatore dei galletti per poco più di quattro mesi dall'agosto al novembre 2016.