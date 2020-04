Lega Pro, chiesto stop definitivo alla Serie C. In B le prime tre e una sorteggiata?

Lega Pro - Proposte Consiglio Direttivo per Assemblea 4 maggio-2

È destinata a far molto discutere la proposta che la Lega Pro presenterà all'Assemblea di Lega prevista per la mattina del 4 maggio. Il Consiglio Direttivo della terza serie, riunitosi oggi, ha infatti elaborato cinque punti, partendo dalla richiesta di definitiva sospensione del torneo 2019/2020, vista l'impossibilità di continuare a causa dell'epidemia di coronavirus.

A seguito di questa decisione avverebbero il blocco delle retrocessioni dalla Serie C al Campionato LND al termine della stagione. A far discutere, tuttavia, è soprattutto il punto che riguarda le promozione in Serie B: la proposta della Lega Pro è di far salire quattro società: le tre società che, ad oggi, risultano prime in classifica nel rispettivo girone di Serie C ed una quarta società individuata tramite sorteggio tra tutte quelle che, alla data odierna, risultano in una posizione di classifica, nel rispettivo girone di Serie C, che consentirebbe loro l’accesso alla fase play off.

Il sorteggio, nell'idea del Consiglio, andrebbe effettuato utilizzando lo stesso format/tabellone previsto per la disputa dei Play off. Soprattutto sul criterio di promozione della quarta squadra potrebbe non essere d'accordo il Bari, al secondo posto nel girone C e tra le società che vorrebbero andare fino in fondo alla stagione.

Nella proposta della Lega Pro ci sono anche il “blocco” dei ripescaggi in Serie C per la stagione 2020/2021 (in conseguenza del maggior numero di club che, con il “blocco” delle retrocessioni avrebbero titolo per richiedere l’ammissione al Campionato di Serie C 2020/2021) e il mantenimento di eventuali ripescaggi in Serie B per la stagione 2020/2021. Ora la palla passa ai club che il 4 maggio alle 11:00 dovranno esprimersi sulla proposta presentata dal Consiglio Direttivo.

