Serie C, confermato stop definitivo: in B Monza, Vicenza e Reggina, rebus quarta promozione

Si è svolta la tanto attesa Assemblea dei club di Lega Pro: collegati in videoconferenza i rappresentanti delle 60 squadre della terza serie italiana hanno raggiunto l'accordo per la sospensione definitiva del campionato 2019-2020.

Il provvedimento che sancirà lo stop definitivo alla stagione dovrebbe essere ratificato nel Consiglio Federale in programma la prossima settimana assieme al blocco delle retrocession. Da quanto si apprende al momento, le classifiche dei tre gironi saranno congelate, sancendo le promozioni in Serie B di Monza, Vicenza e Reggina, le tre capoliste dei gironi di C al momento della sospensione.

Rischia invece di crearsi una spaccatura attorno al criterio da adottare relativamente alla quarta promozione in B. Scartata l'ipotesi del sorteggio, il verdetto dovrebbe premiare il Carpi, compagine del Girone B che ha una migliore "media punti ponderata" (ottenuta in base al rapporto tra gare giocate e punti) se confrontata con quelle di Reggio Audace e Bari, altre squadre in lizza per la promozione. Sul criterio da adottare per stabilire la quarta promossa i club sono divisi ed è probabile che il discorso venga portato avanti nei prossimi giorni.

Al termine dell'Assemblea ha parlato Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro: "Alla fine - ha detto ai microfoni di Tuttomercatoweb - ha prevalso la scelta di puntare sul merito sportivo ovvero su quel meccanismo che in tutti questi anni abbiamo utilizzato per dirimere situazioni del genere. Non nego però che c’è stato anche un numero ampio di consensi per fare un tentativo di effettuazione dei playoff e una parte di astenuti. C’è stato un dibattito nei pieno rispetto di tutti. Io ho concluso il mio intervento in merito dicendo che sulla quarta promossa ci sia da riflettere".