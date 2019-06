Serie C 2019-2020: ufficiali le date d'inizio e fine della stagione

La Lega Pro ha reso note le date ufficiali del prossimo campionato di Serie C. Per il Bari di mister Cornacchini e per le altre compagini impegnate nel campionato di terzo livello del calcio professionistico, la stagione inizierà domenica 25 Agosto 2019, data in cui è stata calendarizzata la prima giornata. L'ultimo turno della stagione regolare, invece, è fissato per il 26 aprile 2020.

Contestualmente sono state comunicate anche le date delle due soste: la prima avverrà domenica 29 dicembre 2019, mentre l'altra domenica 5 gennaio 2020. Ancora in via di definizione i quattro turni infrasettimanali. L'inizio della Coppa Italia, invece, avrà il via domenica 4 agosto 2019 con la disputa della prima giornata della fase eliminatoria per scremare le partecipanti ai turni successivi.

