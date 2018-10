Serie D - Primo pareggio per i biancorossi: Bari-Turris finisce 0-0

Primo pareggio stagionale per il Bari, fermato in casa dalla Turris: 0-0 il risultato contro la formazione campana. Si interrompe la striscia di quattro successi consecutivi per i galletti. Nella prima frazione di gara grande occasione per gli ospiti sventata da Marfella, Bari più arrembante nella ripresa, anche se la migliore occasione è arrivata nel recupero con un calcio di punizione di Franco Brienza stampatosi all'incrocio dei pali. Un pizzico di delusione ma nessun dramma per i biancorossi che restano saldamente al comando della classifica del Girone D di Serie D con 13 punti, seguita da Locri e Acireale a quota 10. Prossimo impegno in trasferta a Marsala domenica 21 ottobrea alle 15.



Il tabellino di Bari-Turris 0-0

BARI (4-3-3) - Marfella, Aloisi, Di Cesare, Cacioli, D’Ignazio; Bolzoni, Hamlili, Piovanello; Neglia, Simeri, Bollino. A disp.: Siaulys (p), Mattera, Floriano, Brienza, Feola, Nannini, Liguori, Langella, Pozzebon. All.: Cornacchini.

TURRIS (4-3-3) - Casolare, Esempio, Varchetta, Di Nunzio, Auriemma, Vacca, Aliperta, Fabiano, Celiento, Longo, Cunzi. A disposizione: D’Inverno (p), Franco, Formisano, Signorelli, Leone, Guarracino, Marino, Lagnena, Messina. All.: Fabiano

Arbitro: Tchato di Aprilia