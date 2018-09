Serie B: slitta la sentenza del CONI sui ripescaggi. Tutto rimandato a martedì

La tanto attesa giornata del 7 settembre in cui il Collegio di Garanzia dello sport del CONI doveva esprimersi sull'eventuale ritorno della Serie B a 22 squadre e di conseguenza sui club aventi diritto al ripescaggio si è risolta con un nulla di fatto.

L'organo del CONI, infatti, non ha emesso alcuna sentenza. Secondo il presidente Franco Frattini il verdetto arriverà "tra lunedì sera, massimo martedì mattina". Alla base del rinvio la mole di documentazione prodotta dai legali delle squadre interessate al ripescaggio.

Il Bari e i suoi tifosi, che seguono la faccenda da spettatori altamente interessati in virtù della possibilità di un ripescaggio in deroga in Serie C, dovranno dunque pazientare ancora un intero weekend prima di conoscere con certezza in quale categoria militeranno i galletti.