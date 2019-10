Grande partecipazione per “Lo sport in piazza” al centro commerciale Mongolfiera di Japigia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Voglia di sport?! Detto fatto! Grande partecipazione all’iniziativa "Sport in Piazza", messa in campo, dal centro commerciale Mongolfiera Japigia, Una intera mattinata, dedicata alle numerose discipline sportive con lezioni e dimostrazioni gratuite di pilates, ginnastica dolce, danze orientali, allenamento funzionale, arti marziali, Kickboxing e scherma nella rinnovata Piazza della Pace La mattinata soleggiata è stata certamente complice del successo dell'evento. Aperta al pubblico anche la pista pump track in collaborazione con i ragazzi di Impact SHOP . Un apprezzatissimo circuito, fatto di gobbe, cunette, curve paraboliche, aperto gratuitamente per il divertimento di esperti, neofiti, grandi e piccini Nelle altre aree invece , per quella che potremmo definire una festa per la promozione dello sport, tutti affascinati dal Kik boxing, dalla danza del ventre, dalla scherma e dinamiche attività aerobiche, da quelle più tradizionali alle nuove tendenze. Una Piazza che è tornata a vivere e risplendere dopo gli investimenti fatti nell'ultimo anno.

