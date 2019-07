Definiti i gironi della serie C: sfida a 19 squadre per la Ssc Bari

Avellino, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Monopoli, Paganese, Picerno, Potenza, Reggina, Rende, Rieti, Sicula Leonzio, Teramo, Ternana, Vibonese, Virtus Francavilla e Viterbese Castrense. Saranno le avversarie della Ssc Bari nella prossima stagione del Campionato di serie C. In giornata, infatti, il consiglio direttivo di Lega Pro ha deliberato la composizione dei gironi per la stagione 2019/2020: 20 squadre per i Gironi A e B e 19 per il Girone C, in cui militano i biancorossi dopo la promozione dalla serie D.

Bisognerà ora attendere il prossimo 25 luglio per stabilire il calendario dei singoli gironi.