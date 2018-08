Dal calcio giovanile all'attenzione per il sociale, la cordata barese: "Ecco il nostro piano, De Laurentiis lo condivida"

Dall'attenzione al calcio giovanile al progetto di includere nella SS Bari 1908 la squadra femminile della A.S.D. Pink Sport Time, dal piano di riqualificazione dei due stadi all'attenzione per il sociale. Chiusa la partita per l'aggiudicazione del titolo sportivo del Bari calcio, gli otto imprenditori baresi della cordata pronta a rilevare la squadra, rendono noto il progetto presentato al sindaco Decaro. Con un invito alla SSC Bari di Laurentiis, aggiudicataria del titolo: condividere il piano.

"L'impegno per la città" e l'invito a De Laurentiis

"Otto imprenditori baresi, con un fatturato complessivo di 500 milioni di euro e 7.000 dipendenti hanno condiviso un progetto non solo sportivo e sociale ma anche d’ amore - si legge in una nota pubblicata sulla pagina della società - Lo hanno fatto per sopperire ad una situazione in cui sembrava che il calcio BARI stesse per scomparire completamente ed hanno elaborato con entusiasmo e professionalità un progetto inclusivo e non divisivo, investendo in immagine, tempo e denaro"."La SS BARI 1908 Società dilettantistica - scrivono - non ha più ragione di esistere dopo l’aggiudicazione del titolo ad altro imprenditore ma il progetto rimane. Resta il progetto, che auspichiamo possa essere condiviso da chi si è aggiudicato il titolo sportivo, restano i valori, resta la voglia di investire nel sociale". "Rispettiamo la scelta del sindaco, ma rivendichiamo con orgoglio l’impegno di dare un contributo per risolvere le emergenze non solo sportive, ma sociali, culturali e industriali del nostro territorio, consapevoli che senza crescita sociale e gestione efficiente delle risorse non ci può essere crescita collettiva".

Il business plan

La cordata (composta da Sebastiano Ladisa, FINLAD S.r.l.; Angelo Disabato, ARIETE Soc. Coop; Francesco Rossiello, ASSITRADE S.r.l.; Eugenio Bernard, F.lli Bernard S.r.l.; Giuseppe Volpe, La Lucente S.p.A.; Raffaele Catalano, ASSIDEA S.r.l.; Domenico Di Paola, Merula S.r.l.; Antonio Maria Vasile) ha pubblicato il business plan presentato al sindaco sul sito della SS Bari 1908. Tra i punti salienti, un investimento di 25 milioni per riportare il Bari in serie A in cinque stagioni, un progetto per il calcio giovanile e femminile con l'obiettivo di riscatto sociale di alcuni territori cittadini, ma anche la campagna di merchandising pensata "per coinvolgere attivamente i tifosi", a cominciare dalla "scelta delle divise ufficiali di gara" e il restyling del marchio-logo con lo storico galletto. Nel piano, anche un progetto di ristrutturazione e riuso degli stadi Della Vittoria e San Nicola con un impegno di circa 30 milioni e oltre 1 milione e 200mila euro per la manutenzione. Tra le idee proposte per riqualificare i due contenitori sportivi, ma soprattutto sono elencate una serie di attività aventi finalità sociali, con particolare riferimento a quelli che riguardano le società di disabili.