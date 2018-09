SSC Bari, 3-0 in amichevole al Bisceglie. Attesa per il verdetto del CONI

Continua la preparazione pre-campionato della SSC Bari. Dopo aver fatto ritorno in Puglia e aver svolto il primo allenamento in terra barese presso il centro sportivo Tonino Rana di Carbonara, la formazione allenata da mister Cornacchini ha affrontato in amichevole l'US Bisceglie.

In rete Neglia, Floriano e Pozzebon

Il test match è finito 3-0 per i biancorossi. Le reti portano la firma di Samuele Neglia, attaccante arrivato dal Siena, a segno a fine primo tempo con una bella conclusione a giro, di Roberto Floriano che ha trasformato un rigore nella ripresa e dell'ex Catania Demiro Pozzebon, a segno negli istanti finali del match. Domenica i biancorossi giocheranno un'altra amichevole in casa del Real Altamura.

Giornata di passione in attesa del verdetto del CONI

L'appuntamento più atteso, tuttavia, è fuori dal campo: domani, infatti, arriverà il verdetto del Collegio di Garanzia dello sport del CONI chiamato a pronunciarsi sui ricorsi presentati dalle formazioni che ambiscono ad essere ripescate nel campionato di B. Qualora si tornasse ad una B a 22 squadre, i galletti potrebbero ancora sperare in un ripescaggio in Serie C. In caso contrario la nuova stagione inizierà in Serie D il 16 settembre dallo stadio San Filippo contro i padroni di casa dell'ACR Messina.