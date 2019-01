SSC Bari, accordo con BPPB: sarà il terzo sponsor di maglia

Nel primo pomeriggio il presidente della SSC Bari Luigi De Laurentiis ha presentato i termini dell'accordo di sponsorizzazione tra il club biancorosso e la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, in una conferenza alla quale ha preso parte anche Leonardo Patroni Griffi, presidente dell'istituto di credito.

"Siamo felici di questa partnership con quello che diventa il nostro terzo sponsor di maglia (dopo Sorgesana e Dazn ndr) - ha esordito De Laurentiis -. È una realtà locale, questo fa onore alla Puglia. Qui ho scoperto tante realtà eccezionali. Sono contento che sulla nostra maglia ci siano sponsor nazionali e locali e questa è un'ulteriore conferma della credibilità che stiamo costruendo. Lavoriamo con l'ufficio marketing per creare percorsi di fidelizzazione, anche con la banca. Sarà un connubio che offrirà tanto anche ai tifosi".



Entusiasta anche Leonardo Patroni Griffi: "Per noi è prima di tutto una sfida - ha detto. Siamo entrambe realtà che sono su questo territorio ormai da un secolo. Abbiamo puntato su una famiglia di successo come i De Laurentiis che ha grande esperienza sia nel cinema sia nello sport. Abbiamo già iniziato a lavorare insieme dalla scorsa partita, faccio un grande un bocca al lupo alla squadra".

Stando a quanto affermato dal patron biancorosso, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata potrebbe non essere l'ultimo sponsor a sposare il progetto del Bari: "C'è ancora uno spazio sulla maglia, ci stiamo lavorando. Il nostro motore non si ferma, nei primi 100 giorni c'è stata un'accelerazione, ma lavoriamo senza sosta per essere competitivi. Mi piacerebbe che fossimo i primi a fare cose diverse nonostante la categoria inferiore".

A De Laurentiis è stato chiesto anche dei programmi relativi agli interventi sullo stadio ma in attesa di un confronto col Comune ha preferito non sbilanciarsi: "Dateci tempo, nei piani futuri c'è tutto, non siamo qui per una toccata e fuga. Quello che facciamo qui ha valore a prescindere dalla categoria, c'è il nostro impegno imprenditoriale. Bari avrà tutto ciò che merita una città con una squadra importante. Mi aspetto che i miei giochino fino a fine campionato come fossero finali. Siamo sotto l'attenzione dei media nazionali, è bene dare il massimo. In linea coi programmi? Siamo addirittura più avanti di quello che pensavo"

Riportato su argomenti di campo, il presidente ha risposto anche su alcune domande inerenti la squadra: "Chiudere il campionato da imbattuti? A chi non piacerebbe?! Sarebbe un risultato eccezionale, la conferma di un gruppo costruito con grande personalità". Nessun accenno al mercato - nonostante le domande sul riscatto di Piovanello (intanto oggi è stato ufficializzato il giovane Quagliata ndr).

Infine una considerazione sull'eventuale ripescaggio tra i cadetti nell'eventualità di una Serie B di nuovo a 22 squadre: "Se il ritorno a palcoscenici più importanti avvenisse "step by step" sarebbe il percorso più naturale. Nel caso vi fosse questa possibilità, ad ogni modo, abbiamo le spalle sufficientemente larghe per fare salti più lunghi del previsto. Nel frattempo lavoriamo per solidifcare la nostra identità e la percezione del brand"