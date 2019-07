Peroni torna come sponsor sulle maglie del Bari per "Un sogno da vivere insieme"

Il Bari continua il suo percorso di crescita e presenta il suo nuovo main sponsor. Si tratta di Birra Peroni, azienda che ritorna sulle maglie biancorosse dopo l'esperienza del 2017-2018, quando il club biancorosso si chiamava ancora F.C. Bari 1908.

L'accordo è stato presentato questa mattina nella sede del noto birrificio alla presenza del presidente della SSC Bari Luigi De Laurentiis, Michele Cason, Direttore dello stabilimento Birra Peroni di Bari, Pierluigi Quattrini, Sponsorship Manager Birra Peroni e Marina Manfredi, Marketing Manager Peroni.

"Sono felice di essere qui insieme a Peroni per lanciare questo nuovo sponsor - ha esordito De Laurentiis -. L'anno scorso ci siamo corteggiati, mi sono reso conto di quanto sia importante Peroni per questa città. È uno sponsor importante e fortemente identitario che arricchisce ulteriormente il progetto del Bari. Questa maglia oggi è piena, abbiamo raggiunto lo scopo. Gli sponsor ci aiutano a fidelizzare, conquistare il territorio. Con Peroni organizzeremo tante iniziative, offriremo loro un ritorno per la fedeltà che dimostrano seguendo la squadra. Un sogno da vivere insieme è il claim di questa campagna e secondo me sintetizza bene il tutto".

"Siamo qui per rinnovare un matrimonio, è già il secondo anno che siamo insieme. Lo scorso anno siamo stati sponsor con Peroni 3,5, un brand molto amato. Crediamo fortemente nel progetto di questa società, per cui continueremo col nostro brand madre Peroni" ha aggiunto Pierluigi Quattrini.

Soddisfazione anche da parte di Marina Manfredi: "Siamo orgogliosi di continuare questa sponsorizzazione e presentare la nuova maglia con cui il Bari scenderà in campo. Oggi è una giornata speciale per Bari e per Birra Peroni. Mai come in questo momento vogliamo continuare ad essere al fianco dei baresi e sempre più vicini al territorio sostenendo i colori di questa città".

Dopo aver presentato le maglie con il nuovo sponsor ha ripreso la parola il presidente del Bari: "Anche l'anno scorso eravamo felici, ci arricchiamo ancora. È un brand di grande valore che ci accompagnerà tutto l'anno. Spero di andare avanti per anni a venire. Quest'anno vogliamo arrivare in alto, siamo ambiziosi. La nostra concentrazione è sul far lavorare la squadra insieme, cosa che l'anno scorso non è stata possibile. Dobbiamo arrivare a fine campionato in maniera concentrata e forte. Puntiamo in alto, ogni partita sarà una finale. Nuovi acquisti? Per ora abbiamo già fatto molto, in ogni caso riparlerò con Matteo Scala e valuteremo".