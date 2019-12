SSC Bari: presentazione del calendario 2020 e cena natalizia per i galletti

Giornata piena per la SSC Bari che ieri ha presentato il proprio calendario ufficiale per il 2020 e poi si è radunata al gran completo per la cena di Natale.

Il pomeriggio dei biancorossi è iniziato presso il nuovo store ufficiale di Corso Cavour. Nel secondo punto vendita ufficiale, recentemente inaugurato, il presidente De Laurentiis, Valerio Di Cesare e Mirco Antenucci hanno presentato il calendario ufficiale della SSC Bari per il 2020, il cui concept è quello di guardare con fiducia e speranza al futuro cambiando le prospettive, partendo dalla città che nel calendario viene raccontata per immagini da un punto di vista inedito e sorprendente.

Successivamente l'intera squadra, lo staff tecnico e la dirigenza si sono ritrovati presso il Terranobile Metaresort per partecipare alla cena di Natale della SSC Bari, trascorrendo una serata all'insegna del buon umore e dello spirito natalizio.