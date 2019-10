Soddisfazione per la SSC Bari: 10 giovani galletti convocati nelle under di Lega Pro

Se la prima squadra ha avuto più di qualche problema in questo avvio di campionato, lo stesso non si può dire per le giovanili del Bari, protagoniste di un inizio di stagione esaltante che non ha lasciato indifferenti i selezionatori delle rappresentative di categoria delle Lega Pro.

In occasione dei primi raduni stagionali dedicati alle rappresentative under di categoria in svolgimento a Roma dall'8 al 10 ottobre, ben 10 galletti sono stati convocati. Un dato che conferma la bontà del lavoro svolto fin qui dai tecnici Alfieri, Anaclerio e Doudou.

Rappresentativa U.17 - Martedì 8 Ottobre 2019

Mancini Park Hotel - Roma

AVELLA DAVIDE (2003 – difensore centrale)

MERCURIO GIOVANNI (2003 – attaccante)



Rappresentativa U.16 - Mercoledì 9 Ottobre 2019

Mancini Park Hotel - Roma

FIORETTI FEDERICO (2004 – esterno destro basso)

D’ACHILLE DOMENICO (2005 – difensore centrale)

MONTRONE GIUSEPPE (2004 – centrocampista esterno)

HYSAJ DANIEL (2004 – centrocampista esterno)

MANGIALARDO GIULIO (2004 – trequartista)



Rappresentativa U.15 - Giovedì 10 Ottobre 2019

Mancini Park Hotel - Roma

TURI CLAUDIO (2005 – portiere)

MARI SAMUELE (2005 – centrocampista centrale)

LEONE DONATELLO (2005 – centrocampista esterno)