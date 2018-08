SSC Bari, debutto ufficiale contro il Bitonto in Coppa Italia di Serie D

In attesa di conoscere definitivamente quale sarà la categoria da cui ripartire, la SSC Bari è stata sorteggiata contro il Bitonto per il primo turno di Coppa Italia di Serie D. La gara dovrebbe svolgersi allo Stadio San Nicola il prossimo 26 agosto.

Ad ogni modo è probabile che la società chieda il rinvio in attesa che si sblocchi l'impasse riguardante ripescaggi e calendari in Serie B e Serie C. Inoltre, sebbene sia logico credere che De Laurentiiis e il suo entourage siano a lavoro per questo, non c'è ancora una squadra, uno staff tecnico ed un organigramma societario (pare sia stato individuato Matteo Scala ex team manager del Carpi, in qualità di direttore generale).