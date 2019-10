SSC Bari, inaugurato l'official store all'interno del San Nicola

La SSC Bari ha finalmente il suo nuovo official store. Il negozio ufficiale del club biancorosso ha ufficialmente aperto i battenti all'interno dello stadio San Nicola.

All'inaugurazione hanno preso parte il presidente biancorosso Luigi De Laurentiis, il sindaco di Bari Antonio Decaro e gli assessori allo Sport Pietro Petruzzelli e alla Città Produttiva Carla Palone. Presenti anche una quarantina di tifosi estratti a sorte.

"Lo avevamo promesso appena era iniziata la nostra gestione iniziale. – ha esordito il patron dei galletti –. Sono felice di poter aprire questo store ufficìale che non sarà l’unico. Ne apriremo un altro in centro città nei prossimi mesi. Iniziamo da qui ed è motivo di felicità per me poiché questo luogo potrà finalmente essere vissuto non solo la domenica ma anche durante la settimana".

All'interno dello store sarà presente il classico merchandising (maglie da gara, abbigliamento tecnico e casual) ma non solo: "Lo store verrà man mano arricchito con nuovi prodotti per i nostri tifosi. Ci saranno novità rispetto al passato. Lo arricchiremo anche a seconda delle stagioni, stiamo già pensando a qualcosa di speciale per il Natale".

All'interno dello store sarà presente il classico merchandising (maglie da gara, abbigliamento tecnico e casual) ma non solo: "Lo store verrà man mano arricchito con nuovi prodotti per i nostri tifosi. Ci saranno novità rispetto al passato. Lo arricchiremo anche a seconda delle stagioni, stiamo già pensando a qualcosa di speciale per il Natale".

"Ci tenevo ad essere qui perché i tifosi sono una comunità nella comunità e l’amministrazione comunale gli è vicina - ha dichiarato il sindaco -. L’apertura di questo store è importante soprattutto dal punto di vista simbolico. Spero sia la prima di tante iniziative in un luogo che stiamo cercando di riqualificare. Certamente c'è bisogno di tanto altro affinché possa essere vissuto ogni giorno".

Il riferimento del primo cittadino è alla situazione di degrado diffuso che imperversa attorno all'Astronave: "L'evento di oggi è una piccola fiammella in un momento di difficoltà e lo sta facendo la società di calcio che successivamente aprirà un negozio anche nel centro cittadino. Questa zona ancora degradata dal punto di vista urbanistico e sociale ma lavoriamo affinché si possa riqualificare l’area."

Nei prossimi mesi lo Stadio San Nicola dovrebbe subire i primi interventi di manutenzione straordinaria, tra cui l'installazione dei nuovi seggiolini: "A giorni manderemo in gara il bando per i seggiolini, siamo pronti a sostituirli. Vorremmo colorare anche le discese, stiamo facendo fare uno studio degli interventi di riqualificazione in contatto con lo studio di Renzo Piano. Vorremmo capire quali migliorie si possono apportare allo stadio, a cominciare dai teloni di copertura".