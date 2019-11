SSC Bari, inaugurato il nuovo official store in Corso Cavour

È stato ufficialmente inaugurato il nuovo Official Store della SSC Bari in pieno centro della città. L'apertura del punto vendita di Corso Cavour 173 segue a quella dello store aperto nelle scorse settimane all'interno dello Stadio San Nicola.

All'inaugurazione oltre al presidente biancorosso Luigi De Laurentiis hanno partecipato anche il sindaco di Bari Antonio Decaro e una delegazione di calciatori della prima squadra composta da Antenucci, Simeri, Frattali, Di Cesare, Perrotta, Bianco e Scavone. Tanti i tifosi e i curiosi presenti, accorsi per una foto o un autografo dei propri beniamini.

Tra i numerosi gadget e merchandising in vendita, spazio anche alle maglie celebrative dedicate ai collezionisti tra cui 50 maglie in edizione limitata con una patch dedicata a Valerio Di Cesare e alle sue prime 100 partite in biancorosso.