SSC Bari, presentata la campagna abbonamenti 2019-2020:

Giornata ricca di impegni per la SSC Bari: dopo aver presentato in mattinata il nuovo sponsor di maglia, il club biancorosso ha svelato tutte le novità e le iniziative inerenti la campagna abbonamenti 2019-2020.

A presentare le modalità per sottoscrivere l'abbonamento stagionale è intervenuto il presidente Luigi De Laurentiis, accompagnato dai calciatori Folorunsho, Floriano e Perrotta e da Francesco Paolo Acito, vice-presidente vicario della Banca Popolare di Puglia e Basilicata.

"Siamo felici di essere qui con BPPB per lanciare la campagna abbonamenti - ha spiegato il presidente De Laurentiis -. Su questo abbiamo lavorato nell'ultimo mese e mezzo. Abbiamo fatto un casting in cui abbiamo selezionato tifosi veri. Sono arrivati centinaia di volti candidati a diventare i testimonial di questa campagna. Ci sarà una campagna fotografica statica per strada. Ci sembrava una cosa molto bella e popolare. Abbiamo scelto come testimonial, famiglie, tifosi e tifose del Bari di tutte le età e provenienti da tutta Italia. Il claim scelto è "Noi siamo Bari, mentre l'hashtag è #alzalacresta".

La campagna abbonamenti prevede sconti e iniziative per i vecchi abbonati e per i clienti della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, partner ufficiale dei biancorossi, come ad esempio la prelazioni nei giorni 29, 30 e 31 luglio, e la possibilità di rateizzare l'abbonamento in 10 mesi, iniziando a pagare da ottobre.

Riguardo al numero di abbonamenti che si augura di raggiungere il patron biancorosso ha dichiarato: "L'anno scorso l'obiettivo era 10mila, abbonamenti, quest'anno andrebbe bene anche 10.001 (ride ndr). Mi auguro accorrano in tantissimi".. Novità anche per quanto riguarda il triangolare con Salernitana e Reggina del 1 agosto: "In mattinata ho parlato con Sky, il triangolare di Salerno sarà trasmesso in pay-per-view, domani arriveranno tutte le informazioni utili".

I prezzi degli abbonamenti

Tribuna d'Onore 395 €

Tribuna Ovest 240 €

Tribuna Est 185 €

Curva Nord 140 €

10% sconto per chi rinnova l'abbonamento dell'anno scorso

15% sconto per le famiglie

Prelazione e sconto scadono il 9 agosto. Per sottoscrivere l'abbonamento è necessario compilare un modulo sul sito ufficiale della SSC Bari e possedere la Bari Card, il cui costo resta di 10€.