SSC Bari, lunedì il termine per l'iscrizione alla serie D. Nodo stadio, Decaro: cerchiamo dialogo con Giancaspro

La prima scadenza per la SSC Bari di De Laurentiis è fissata per lunedì prossimo, 6 agosto. Entro questa data, infatti, la nuova società biancorossa dovrà presentare la documentazione necessaria per l'iscrizione del prossimo campionato di serie D, che inizierà il 2 settembre.

Il nuovo Bari da costruire

Dopo questo step, sarà la volta di definire dirigenza e squadra, con gli ingaggi dei calciatori. Alcuni nomi, per quanto riguarda i responsabili sportivi, erano già stati fatti dal neo patron biancorosso nella conferenza stampa a Palazzo di Città, come quello di Arrigo Sacchi come consulente, e Filippo Galli come responsabile del vivaio.

La questione stadio San Nicola: Comune cerca dialogo

Intanto, sul versante stadio San Nicola, si attende il prossimo passo del Comune. Nonostante la diffida dei giorni scorsi e il 'blitz' della polizia locale al San Nicola, infatti, Giancaspro non ha restituito le chiavi della struttura, ancora occupata dalla Fc Bari in liquidazione. Da Palazzo di Città, fanno sapere che "si lavora per una soluzione bonaria". “In queste ore stiamo cercando un filo di dialogo con i vertici della società che fa capo a Giancaspro. Abbiamo spiegato che riteniamo prioritario in questo momento rasserenare la città e i baresi – spiega il sindaco Decaro -. Anche perché è doveroso mettere la nuova squadra, che sarà affiliata fra pochi giorni, nelle condizioni di avviare le attività. È giunto il momento quindi che la FC Bari collabori, negli atteggiamenti e nelle azioni. Per questo auspico che a breve l'impianto possa essere consegnato al Comune di Bari in maniera spontanea”.