Natale in famiglia per il Bari, aspettando la ripresa del 6 gennaio. E i giocatori si travestono da...Santa Claus

L'amaro in bocca del deludente pareggio con il Roccella è ormai un ricordo: il calciatori e lo staff della Ssc Bari è in vacanza fino al 31 dicembre, per riprendere la preparazione in vista del prossimo impegno di Serie D, il 6 gennaio 2019 al San Nicola contro il Messina. Il mister e i suoi ragazzi stanno festeggiando in queste ore il Natale in famiglia, postando anche foto e auguri sui social. E' il caso, tra tanti, di Simone Simeri, capocannoniere biancorosso, che ha fatto gli auguri ai tifosi e non solo "con l'auspicio che possa donarci gioia e serenità, auguro a tutti un felice Natale. #sempreacrestaalta". Intanto, sulla pagina fb del club, è stato postato un simpatico video girato nei giorni scorsi, con tre calciatori biancorossi vestiti da Babbo Natale (tra loro Bolzoni e Neglia) intenti a dispensare regali e autografi ai piccoli supporter baresi.