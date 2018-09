SSC Bari, partita la campagna abbonamenti: "Tante richieste per le due tribune"

L'entusiasmo a Bari è alto dopo la netta vittoria dei biancorossi per 3-0 sul campo del Messina all'esordio nel Girone I di Serie D. Decisamente il modo migliore per festeggiare l'apertura della campagna abbonamenti dei galletti. Diversi tifosi in mattinata sono accorsi alla porta 22 dello stadio San Nicola, al Baripoint e in altri rivenditori autorizzati, la vendita però è al momento attiva solo online (dalle 10 di questa mattina) mentre nelle ricevitorie partirà dalle 16 di oggi pomeriggio.

Un requisito fondamentale per sottoscrivere l'abbonamento è il possesso della Bari Fan Card e per ottenerla bisogna collegarsi al sito ticketone.it. Non si tratta di una procedura poi così complicata, tuttavia nel caso riscontraste difficoltà, in alcuni punti vendita come ad esempio il Bar Viola nel rione Madonnella - storico ritrovo dei tifosi biancorossi - è stata allestita una postazione con computer dedicata in particolare alle persone più anziane.

Secondo le prime indiscrezioni, inoltre, visti i prezzi abbordabili (e la poca differenza con la curva) le prime richieste si sarebbero concentrate sulle due tribune Est e Ovest. Ovunque si preferisca guardare la partita, da oggi è possibile legarsi alla squadra per tutta la stagione e l'entusiasmo del tifo è sicuramente una delle pietre su cui costruire il nuovo corso del Bari.