SSC Bari, oggi la presentazione ufficiale: debuttano social, logo e abbonamenti

E' arrivato il grande giorno per la SSC Bari che nel pomeriggio si svelerà definitivamente ai suoi tifosi e alla città intera. La società rilevata dalla famiglia De Laurentiis ha organizzato per oggi pomeriggio alle 18 la presentazione ufficiale che si svolgerà a Villa De Grecis, in un evento riservato esclusivamente alla stampa.

Ad ogni modo per tutti gli appassionati sarà possibile seguire l'appuntamento sui canali social dei biancorossi che da ieri sono attivi su Facebook, Twitter, Instagram e Youtube. Contestualmente verrà finalmente aperta anche la campagna abbonamenti, uno dei momenti più attesi dai tifosi, desiderosi di legarsi alla propria squadra attraverso il biglietto stagionale.

I prezzi - come già anticipato dallo stesso Aurelio De Laurentiis nella precedente conferenza tenutasi al San Nicola - saranno: 90 € per le Curve, 120 € per la Tribuna Est, 150 € per la Ovest e infine 250 € per la Tribuna d'onore. Il costo della Fan Card sarà invece di 5 €. Confermate le anticipazioni sul logo, mentre c'è ancora curiosità per le divise da gioco che saranno firmate da Robe di Kappa.