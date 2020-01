Bari, l'ultimo colpo è in attacco: preso Rocco Costantino dalla Triestina

Si è conclusa la sessione di calciomercato invernale. Il Bari non è riuscito a chiudere per un secondo trequartista ma ha ugualmente messo a segno un colpo in attacco tesserando in prestito Rocco Costantino, classe '90 della Triestina.

Formatosi calcisticamente nelle serie minori con le maglie di Pineto, Morro d’Oro, San Nicolò, Amiternina, Fermana e Vis Pesaro, Costantino ha vissuto un'ottima annata nel 2017-2018 segnando 14 reti con il Südtirol. Passato alla Triestina a gennaio 2019, ha chiuso la scorsa stagione con 8 reti (divise tra Südtirol e Triestina) in 29 presenze. In questa prima parte di stagione ha messo a referto 6 gol (5 in campionato, 1 in coppa) in 20 apparizioni con gli alabardati. Indosserà la maglia numero ‘14’.

Sul fronte cessioni un altro addio: Bruno Cascione, mai sceso in campo in questa stagione, rescinde il contratto con il Bari. Si accaserà al Taranto in Serie D.