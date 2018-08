SSC Bari: definiti i primi acquisti mentre il club tratta il ritorno di Brienza e Di Cesare

Da lunedì 20 agosto un gruppo di giocatori, costituito in prevalenza da giovani provenienti dai vivai di diverse squadre italiane, si sta allenando a Roma agli ordini di Giovanni Cornacchini, allenatore scelto per guidare la SSC Bari.

Ancora non c'è stata alcuna presentazione dello staff tecnico e dei componenti della rosa, tuttavia, come specificato nella conferenza stampa tenuta da Aurelio De Laurentiis e i suoi collaboratori, gli elementi a disposizione del tecnico sono ancora in fase di valutazione. Le figure degli under (4 obbligatoriamente in campo) sono molto importanti nel campionato di Serie D, per cui bisognerà costituire una base solida (indicativamente una dozzina) con giovani di sicuro valore.

Alcuni giocatori, invece, sono già sicuri di far parte del nuovo corso biancorosso: si tratta del difensore classe 1991 Nicola Aloisi, preso in prestito dalla Fermana, del centrocampista '92 Andrea Feola reduce dalle ultime due stagioni all'Olbia e dell'attaccante Simone Simeri, '93 preso dal Novara dopo aver trascorso l'ultima stagione in prestito alla Juve Stabia. A questi dovrebbero aggiungersi elementi di esperienza come Cacioli, Mattera e il portiere Maurantonio.

La società intanto avrebbe avviato un dialogo con Franco Brienza per riportare in biancorosso il fantasista, e - come appreso da Tuttobari.com - starebbe considerando anche l'ingaggio di un altro ex, Valerio Di Cesare, attualmente in forza al Parma ma fuori dalla lista per la Serie A della società emiliana.