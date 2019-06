SSC Bari, confermato il ritiro estivo a Bedollo dal 12 al 27 luglio

Incomincierà da Bedollo, in Trentino Alto Adige, la preparazione della stagione del Bari in vista del prossimo campionato di Serie C. Dalla società biancorossa fanno sapere che la squadra allenata da Giovanni Cornacchini sarà in ritiro dal 12 al 27 luglio. Sarà la prima vera pre-season estiva del club guidato da Luigi De Laurentiis, poiché l'anno scorso la squadra - ripartita da zero - fu allestita in corso d'opera.

In Trentino la formazione biancorossa disputerà tre test amichevoli, i cui dettagli verranno definiti nei prossimi giorni (uno dovrebbe essere con la Fiorentina ndr). La SSC Bari si allenerà sul campo centrale di Bedollo e soggiornerà al Bio Hotel a Brusago. La società ha inoltre comunicato che nei prossimi giorni verranno comunicate eventuali convenzioni riservate ai tifosi dall’APT Val di Cembra e Altopiano del Pinè, oltre a maggiori informazioni sulle amichevoli.