SSC Bari, novità positive dal San Nicola: "Manto erboso in buone condizioni"

Lo Stadio San Nicola dallo scorso lunedì è tornato nelle disponibilità del Comune di Bari dopo la riconsegna delle chiavi da parte dell'ex presidente di FC Bari 1908 Cosmo Antonio Giancaspro.

Le condizioni della struttura, rimasta in disuso dopo il concerto di Vasco Rossi, preoccupavano fortemente l'Amministrazione comunale specie nell'ottica dell'imminente inizio della nuova stagione agonistica da parte della SSC Bari di Aurelio De Laurentiis (oggi in scena incontro Decaro-Fabbricini a Roma per sciogliere il nodo Serie D o Serie C).

Campo in buone condizioni

Ad ogni modo da Palazzo di Città, che ha affidato la custodia dell'impianto a Bari Multiservizi, sono arrivate rassicurazioni dopo i sopralluoghi effettuati. "Una della attività più importanti - si legge in una nota del Comune - è l’irrigazione del manto erboso del campo di calcio che viene eseguita tutte le mattine dalle 5.30 in poi. Ad innaffiare il prato ci sono 16 irrigatori che si azionano a distanza di 15 minuti l’uno dall’altro. Ad oggi il campo da gioco risulta in buone condizioni".