SSC Bari, cresce l'entusiasmo: venduti oltre 1500 abbonamenti

Procede bene la vendita degli abbonamenti alla SSC Bari per la stagione 2018-2019 di Serie D. A ventiquattro ore dall'apertura della campagna abbonamenti il numero dei biglietti stagionali ha già ampiamente superato quota 1500 abbonamenti. Già dalle prime ore del mattino fuori dal Baripoint, dal Bar Viola e in altri punti vendita, era possibile scorgere un gran numero di tifosi in coda per sottoscrivere il proprio abbonamento.

Il giusto entusiasmo accompagna la squadra che domenica pomeriggio giocherà la sua prima partita al San Nicola contro la Sancataldese di Peppe Mascara. Nel pomeriggio la rosa biancorossa si è allenata a Capurso, effettuando prima lavoro atletico e a seguire partitelle a tema con la palla. Tutti a disposizione per mister Cornacchini che domani ha programmato una doppia seduta: palestra al mattino e allenamento a Capurso nel pomeriggio.