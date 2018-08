Fc Bari, scaduto 'ultimatum' del Comune: vigili al San Nicola, ma Giancaspro non consegna le chiavi

Scaduti i termini della diffida inviata dal Comune, al San Nicola arriva la polizia locale. Questa mattina i vigili si sono presentati presso lo stadio, che Giancaspro avrebbe dovuto lasciare già lo scorso 30 luglio, alla scadenza della proroga della concessione concessa dal Comune. Ma l'ex patron biancorosso si era rifiutato, opponendo come motivazione il ricorso presentato al Coni per chiedere la riammissione in B del club. Proprio ieri, tuttavia, è arrivata la decisione del collegio che ha respinto l'istanza presentata da Giancaspro. "La concessione è scaduta e deve andar via, sta occupando illegittimamente lo stadio", aveva ribadito ieri in conferenza stampa il sindaco, Antonio Decaro.

Nulla di fatto: Giancaspro non consegna le chiavi

L'azione del Comune, tuttavia, si è conclusa con un nulla di fatto. Tecnici comunali e polizia locale hanno interloquito con il genero di Giancaspro, presente negli uffici del club, che però ha spiegato di non essere autorizzato dal liquidatore della società - ovvero lo stesso imprenditore molfettese - a consegnare le chiavi. Con ogni probabilità, la prossima mossa del Comune sarà quella di emettere un nuovo atto amministrativo, con cui intimare lo sgombero della struttura.