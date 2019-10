Straordinaria performance dei vogatori del Cus Bari alla storica Coppa Lysistrata di Napoli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Una eccellente performance nei giorni scorsi del CUS Bari canottaggio, a Napoli, per la Coppa Lysistrata. La storica regata, la più antica d’Italia, che si corre sulle yole, antiche imbarcazioni in legno, è giunta alla sua prestigiosissima 110^ edizione ed ha visto la partecipazione di vogatori da tutti i circoli italiani. La gara in 8 yole, organizzata dal Circolo del Remo e della Vela Italia sul Lungomare Caracciolo, ha registrato per il CUS Bari il prestigioso primo posto dell'equipaggio master maschile che, grazie ad i suoi vogatori eccellenti, ha sbaragliato gli avversari portando a casa la coppa D’Amico; conferma anche per le donne, come squadra vincente ed affiatata, classificatesi al secondo posto. Per la "Coppa Lysistrata", invece, importante quinto posto dell’ammiraglia, capace di imporsi su società come Moltrasio, CC Posillipo e Irno, preceduta solo da CRV italia, RYC Savoia, CC Napoli e CC Aniene. Un’opportunità di pregio per la sezione canottaggio del CUS Bari, ancora una volta invitata a partecipare e a poter dire la sua con i propri vogatori in un così prestigioso appuntamento.