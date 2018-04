Straordinaria prova degli atleti di duathlon del Cus Bari a Barletta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Gran bella gara quella di Duathlon svoltasi a Barletta e valevole come Campionato Regionale individuale. 153 atleti uomini e 19 donne a contendersi il podio. Importante affluenza di pubblico nella città della Disfida, oramai abituata a questa bella manifestazione organizzata dalla All Tri SPORTS, che ha visto correre nel centro cittadino preparatissimi atleti in un percorso tecnico con continue ripartenze e curve, di 5 km corsa, 20 km bici e 2,5 km corsa. Il lungomare barlettano, per la frazione bici rende sempre affascinante il percorso favorendo buone velocità anche se il vento è sempre insidioso. Hanno ben figurato gli atleti cussini conquistando varie medaglie e titoli regionali di categoria con Alessia Bechi cat. S1, Fontanarosa Daniela M2 e Colaianni Scipione cat. M6. Bravi anche i nuovi atleti, che si sono affacciati da pochi mesi alla multi disciplina e hanno affrontato con giusto spirito questa manifestazione grazie alla guida dei tecnici.

