Sstraordinarie prestazioni e l’oro per i ragazzi della sezione canottaggio del Cus Bari a Piediluco

Sono scesi in barca nelle acque del lago di Piediluco (TR) i 10 ragazzi di UNIBA (Carlo Alberto vedana, Riccardo Ricci, Anna Bertoldi, Luca De Giosa, Antongiulio Prete, Antonio Laraspata, Andrea Antezza, Diletta Berardi, Jaakko Pulkkanen, Natascia Cavallo) portando a casa un grande bagaglio di emozioni ed esperienza oltre a piazzamenti degni di nota. Un ottimo 1º posto per i giovani veterani del remo VEDANA - RICCI, entrambi iscritti SAMS, nonostante le ormai note difficoltà che rendono quasi impraticabile l’attività remiera nelle acque del porto di Bari. “Il CUS Bari siamo noi, - dice Carlo Alberto Vedana dopo la gara - è vivo grazie alla passione che nutriamo per questo sport, al senso di appartenenza alla città. Per questo i colori della nostra società continuano a salire sul gradino più alto del podio, ma per quanto tempo potrà ancora durare? Passione e appartenenza hanno bisogno di ACQUA per fiorire, possibilmente di acqua di mare. L’università è riuscita a venirci incontro dandoci la possibilità di effettuare qualche allenamento nel porto di Taranto, e per questo la ringrazio. Non è stato semplice, ed i sacrifici sono stati notevoli, ed è per questo che vorremmo tornare ad allenarci a casa” Tante emozioni ed un ricco bagaglio di esperienza per i neo vogatori cussini Berardi (Lingue), Cavallo (SAMS), Pulkkanen (Medicina). I 3 esordienti hanno affrontato per la prima volta il duro percorso di gara di piediluco, piazzandosi al 4º ed al 6º posto, affascinati dalla natura circostante e condividendo il tutto con i compagni di squadra e gli atleti di punta della nazionale italiana. “Povera di esperienza ma ricca di aspettative la mia prima prova in questo mondo! Soddisfatta del risultato e felice di essere riuscita ad inserirmi in un gruppo così affiatato e divertente. Sono qui da poco ed è già diventata la mia seconda famiglia, al traguardo non vi nascondo che mi è scesa qualche lacrima per l’emozione.” Le parole di Diletta Berardi Da sottolineare la Finale conquistata dai ragazzi De Giosa (Chimica), Laraspata (Informatica), Bertoldi (Sams), Prete e Antezza (Medicina). Affiancano il gruppo di universitari i 4 ragazzi Élite Luca Leggiero(18), Vito Castro(17), Andrea Rutigliano(16), Rocco Cucci(14), universitari del domani. Vincono l’ammiraglia junior con i nostri Leggiero e Castro piazzandosi al 1º posto davanti a Firenze e Saturnia. Ottima Finale B per Rutigliano e Cucci nella difficile specialità del 2- ragazzi. Marco Fanelli, caposezione dice” I nostri ragazzi sono sempre motivati nonostante le mille difficoltà. Io e lo staff tecnico siamo riusciti a tener su un grande gruppo di compagni e amici che si danno appuntamento fisso ogni giorno al Cus Per fare insieme l’allenamento quotidiano. Ora tutti concentrati per la prossima manifestazione che si terrà a Taranto e le aspettative sono altissime. L’11-13 maggio sulle acque del mar Piccolo si terranno i Campionati Nazionali Universitari, dove il Cus Bari sezione canottaggio si presenterà con oltre 20 equipaggi puntando al gradino più alto del podio.

