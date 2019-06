Universiadi, quattro studenti-atleti dell'Università di Bari gareggiano a Napoli

Ci sarà anche un po' di Puglia nella 30esima edizione delle Universiardi, le olimpiadi tra gli universitari in programma a Napoli. Nell'evento organizzato in estate dalla Federazione internazionale dello Sport Universitario, ci saranno anche quattro studenti-atleti iscritti all'Università di Bari: la tennista Natasha Piludu, i lottatori di Taekwondo Giulia Marra e Gabriele Esposito, e Luca Cassano, tra i corridori dell'Atletica Leggera. Gli sportivi sono stati presentati in mattinata durante un incontro nel Palazzo Ateneo, a cui ha partecipato anche Domenico Montrone, reduce dal titolo italiano di canottaggio, campione europeo e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016.

"L'Università ha una tradizione importante - ha spiegato Silvio Tafuri del Comitato per lo Sport Universitario - abbiamo ottenuto risultati importanti dal punto di vista sportivo negli ultimi anni ed ora arrivano le Universiadi". "Comprendo le emozioni dei nostri ragazzi - spiega il presidente del Cus Bari Antonio Prezioso - avendo partecipato nel 1993 alle Universiadi. Piluddu e Cassano sono una conferma avendo già partecipato due anni fa alle Universiadi".