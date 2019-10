Bari capitale del Taekwondo: al Palaflorio le gare del campionato europeo

Bari ancora capitale dello sport. Dal 31 ottobre al 3 novembre, infatti, il capoluogo pugliese ospita i Campionati Europei di Para-Taekwondo e dal Campionato Europeo Extra G4 di Taekwondo: si tratta di uno dei principali appuntamenti del calendario mondiale, assegnato all'Italia a seguito del World Taekwondo Grand-Prix svoltosi a Roma nel 2018 e nel 2019.

Il Campionato Europeo di Para-Taekwondo arrivato alla sua ottava edizione, attira anno dopo anno sempre più partecipanti, creando un grande potenziale per lo sviluppo di questo sport. Quest'anno, l'evento accoglie 239 atleti provenienti da 46 paesi e segna un record assoluto nella storia di questa competizione. L'Italia si presenta alla competizione con buone possibilità di portare almeno un suo atleta sul podio. Il G4 Extra European Taekwondo Championships è uno degli ultimi eventi dell'anno utile agli atleti che dovranno incrementare il loro ranking Olimpico in vista dei Giochi di Tokyo 2020. L'evento accoglie 213 partecipanti provenienti da 45 paesi che vivranno un'esperienza spettacolare confrontandosi con i migliori atleti d’Europa suddivisi in 5 categorie maschili e 5 femminili. Per l'Italia si tratta di un test particolarmente importante.

A Bari non possono nascondere le loro ambizioni il campione del mondo in carica, nella categoria -80 kg, Simone Alessio e il beniamino di casa originario di Mesagne, Vito Dell'Aquila. Il giovane azzurro pugliese (compirà 19 anni proprio nella giornata di chiusura dell'Europeo, il 3 novembre), arriva sulla scia del bronzo conquistato tre settimane fa a Sofia nel Grand Prix.

L'area del Palaflorio sarà letteralmente invasa da migliaia di persone tra atleti, tecnici e tifosi. Ad accoglierli troveranno un vero e proprio Villaggio del Taekwondo.

Solidarietà è la parola chiave del lavoro della World Taekwondo e della Taekwondo Humanitarian Foundation, giacché da molti anni portano avanti progetti mirati all’aiuto delle persone in difficoltà. Questo impegno si è tramutato nella partecipazione ai Campionati Europei di atleti con status di rifugiato provenienti da Iran, Afghanistan e Siria, ma attualmente situati in Belgio, Croazia, Germania, Svizzera e Olanda. La loro presenza è possibile grazie alle donazioni della Olympic Solidarity, l’organizzazione del CIO che cura progetti di solidarietà: ad oggi sono sette, lo stesso numero di atleti che parteciperanno alla rassegna continentale, sei per il combattimento e uno per il para-taekwondo, i quali tenteranno inoltre la corsa a Tokyo 2020.

La 4 giorni sarà trasmessa in diretta da Sky Sport Collection - Canale 205: giovedì 31 dalle 18:30 alle 20 e venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 dalle ore 18 alle 21 semifinali e finali.

European ParaTaekwondo Championships - Bari 2019 | (31 Ottobre 2019)

Nazionale italiana Combattimento • K40 -58kg: Sara Enea • K44 -61kg: Antonino Bossolo • K44 +75kg: Davide Spinelli

Nazionale italiana Poomsae • P20 Under 30: Federico Fricano • P20 Under 30: Stefano Guglielmi • P20 Under 30: Michele Cianciotto • P20 Under 30: Renzo Carraccia • P30: Marco Manzini • P30: Cristiano Sgarella • P32: Riccardo Zimmerman • P34: Giovanni Sunseri • Direttore Tecnico: Andrea Notaro

G4 Extra European Taekwondo Championships - Bari 2019 (1-2-3 Novembre 2019)

Categorie in gara nei tre giorni:

1 Novembre 2019: Maschile -58kg e -63kg | Femminile -49kg e -53kg

2 Novembre 2019: Maschile -68kg e -80kg | Femminile -57kg

3 Novembre 2019: Maschile +80kg | Femminile -67kg e +67kg

Nazionale italiana Combattimento: • -58 kg: Vito Dell’Aquila • -63 kg: Simone Crescenzi • -68 kg: Gabriele Caulo • -80 kg: Simone Alessio • +80 kg: Roberto Botta • -49 kg: Martina Corelli • -53 kg: Sarah Al Halwani • -57 kg: Giada Iurlaro • -67 kg: Cristina Gaspa • +67 kg: Maristella Smiraglia • Direttore Tecnico: Claudio Nolano