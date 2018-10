Campionati italiani di Taekwondo al Palaflorio: medaglia d'oro per il pugliese Vito Dell'Aquila

Bari capitale italiana del Taekwondo. Nella seconda giornata di gare al Palaflorio, sabato 27 ottobre, sono stati assegnati i titoli delle categorie maschili dai -54 kg ai - 68 kg.

Si è aggiudicato la cintura nera dei -54 kg Davide Ditta dell'Asd Sportesercito, prevalendo su Davide Albani del Centro Taekwondo Ostia. Nella -58 kg primo posto per il pugliese Vito Dell'Aquila dell'Asd New Martial Mesagne, che ha rispettato tutti i pronostici vincendo la medaglia d'oro: un nuovo successo, quindi, per il 17enne di Mesagne, grande speranza del Taekwondo azzurro (è prossimo alla qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020). Medaglia di bronzo nella stessa categoria per Agostino Ferrara della Taekwondo Gold Team di Brindisi.

Gli ultimi titoli assegnati in giornata: Simone Crescenzi ha trionfato nella -63 kg e Luciano Bonaccorso si è imposto nella -68 kg. Oggi il gran finale con le categorie maschili -74, -80, -87 e +87 kg, nonché con le gare del Parataekwondo.