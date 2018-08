Teresa Corsini campionessa d’Italia all’idroscalo di Milano nel più importante evento nazionale di canoa su acqua piatta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Gran finale nell’Idroscalo di Milano, dove si sono svolti i campionati italiani di Canoa. Si tratta del più importante evento su scala nazionale per la disciplina della canoa su acqua piatta, a cui hanno preso parte circa 1000 atleti tra canoa e paracanoa, provenienti da ogni parte d’Italia, in rappresentanza di oltre 112 società suddivisi nelle diverse categorie e su diversi equipaggi che si sono dati battaglia sulle tre distanze canoniche (200, 500 e 1000 metri) nelle discipline del kayak e della canoa canadese, sia maschile che femminile. Tanti gli atleti che hanno partecipato all’attesa competizione, Si è pagaiato sui 200m e 500m, assegnando i titoli tricolore nelle varie categorie.Per il CUS Bari, Campionessa italiana Teresa Corsini nel c1 m 500 categoria ragazze che conquista anche un ottimo bronzo nei 200m Un buon 6° posto nel K2 junior per Francesco del Vecchio e Antonio Arciuli nei 500m e 200 m. Ottima prova anche per Gabriele Verrascina che conquista la finale nel K1 500 mt categoria ragazzi . 4° posto invece conquistato da Ilara Nitti nei 200m nel C1. Under 23 200m donne. Tutti gli atleti cussini allenati da Giuseppe Anaclerio e Dario Bianchini, si sono preparati alle gare con grande sacrificio in appena 200m di spazio d'acqua, a causa delle limtazioni oramai note nello specchio d’acqua antistante il CUS Bari, dimostrando una grande volontà e dedizione allo sport, e raggiungendo orgogliosamente questi rsultati importanti. Tanta la soddisfazione per i tecnici e il Presidente del CUS Bari Giuseppe Seccia.