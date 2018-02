Ternana-Bari 1-2, le pagelle dei galletti: Henderson, Oh yes! Galano opaco

Il Bari allunga a tre il filotto di vittorie consecutive imponedosi 1-2 sul campo della Ternana. I ragazzi di Grosso sono riusciti ad avere la meglio al Liberati, storicamente un campo ostico (soltanto 2 successi fino a oggi). Decisivo ai fini del risultato lo scozzese Liam Henderson, autore del goal del vantaggio e dell'assist con cui Marrone ha assicurato i tre punti ai biancorossi. Giornata non particolarmente esaltante per Galano e Anderson, entrambi poco incisivi sulle rispettive fasce.

I migliori Today

Henderson 7: Lo scozzese conferma le buone impressioni destate nelle prime presenze e si toglie addirittura la soddisfazione di segnare la prima rete della sua avventura italiana. Destro secco dal limite dell'area appena iniziata la partita. Nella ripresa - seppur dalla bandierina - è suo l'assist per il raddoppio di Marrone. Keep going Liam!

Marrone 7: Buona prova del centrale biancorosso, attento in difesa e pericoloso anche con i suoi lanci lunghi. Nella ripresa veste i panni del match-winner andando a segnare la rete del nuovo vantaggio con un perfetto stacco di testa.

Kozak 6: Non segna ma fa un lavoro preziosissimo andando a sfidare costantemente i difensori rossoverdi, in particolare sui palloni alti. Nel finale manca un'occasione abbastanza ghiotta, complice la poca lucidità dopo aver speso tanto. Sembra in crescita.

I peggiori today

D'Elia 5,5: Distratto in marcatura su Defendi nell'azione che porta al pareggio della Ternana. Meno presente del solito in fase di accompagnamento. Un passo indietro rispetto all'ultima prova in cui era stato tra i migliori.

Galano 5,5: Schierato sulla corsia di sinistra non rende come quando gioca a destra, ormai è evidente. Quando torna sulla sua fascia preferita, tuttavia, non riesce a incidere. Prova opaca per il foggiano.

Anderson 5,5: Anche l'olandese impiegato nel ruolo di ala destra sembra ancora faticare. Nella ripresa ha una buona occasione ma non riesce a sfruttarla. Lascia il campo dopo un'ora di gioco.

Il tabellino e le pagelle di Ternana-Bari 1-2

TERNANA (4-3-3) - Plizzari 5,5; Vitiello 5,5, Rigione 6, Valjent 6, Favalli 5,5; Angiulli 6 (53' Varone 6), Paolucci 6, Tremolada 5,5 (68' Piovaccari 5,5); Defendi 6, Montalto 5,5, Statella 5,5 (76' Carretta sv). A disp.: Sala, Signorini, Finotto, Ferretti, Repossi, Zanon, Signori, Gasparetto, Bordin. All.: De Canio 6

BARI (4-3-3) - Micai 6; Sabelli 6, Marrone 7, Gyomber 6, D'Elia 5,5; Tello 6, Basha 6, Henderson 7 (88' Diakité sv); Anderson 5,5 (60' Improta 5,5), Kozak 6, Galano 5,5 (80' Cissé sv). A disp.: Berardi, De Lucia, Petriccione, Balkovec, Iocolano, Nené, Andrada, Busellato, Empereur. All.: Grosso 6,5

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Marcatori: 2' Henderson (B), 10' Defendi (T), 63' Marrone (B)

Ammoniti: Montalto (T)