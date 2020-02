Ternana-Bari 2-2, le pagelle dei galletti: il capolavoro di Laribi non basta, male la difesa

Con il pareggio del Liberati contro la Ternana, il Bari dice di fatto addio alla possibilità di raggiungere il primo posto nel Girone C di Serie C.

I galletti, inizialmente in vantaggio con una splendida giocata di Laribi, ancora una volta si sono fatti rimontare e anzi sono persino passati in svantaggio dopo l'uno-due Sini-Ferrante. Soltanto una rete di Simeri ha evitato l'interruzione della striscia di risultati utili, giunta a quota 23. Un filotto che per via dei troppi pareggi non è riuscito a far cambiare marcia alla squadra di Vivarini che farebbe bene a difendere il secondo posto.

I migliori Today

Laribi 7: Non sempre perfetto ma quando prende palla può far male in ogni momento, come dimostra il destro potentissimo e preciso che va a stamparsi direttamente sotto l'incrocio della porta avversaria. Una prodezza che avrebbe meritato un altro risultato.

Simeri 7: Questa squadra non può prescindere dall'ariete campano. Entra a mezz'ora dalla fine e diventa decisivo ai fini del risultato pareggiando una partita che si era messa male con la solita grinta.

Maita 6,5: Altro ritorno importante dal primo minuto quello dell'ex Catanzaro che garantisce maggior dinamismo e qualità in mezzo al campo.

I peggiori Today

Di Cesare 5,5: Ci mette la solita grinta ma stavolta non sembra esente da colpe sui gol avversari.

Scavone 5,5: Passo indietro rispetto alle ultime uscite in cui era apparso in lieve crescita, prestazione insufficiente. Rischia anche il rigore su Diakité nel primo tempo.

Perrotta 5: Torna titolare ma non porta giovamenti alla difesa biancorossa, anzi spesso va in difficoltà. Graziato dal secondo giallo.

D'Ursi 5: Vivarini gli concede la chance di partire titolare ma lui la sfrutta come peggio può divorandosi il pallone del potenziale vantaggio sul punteggio ancora 0-0.

Il tabellino di Ternana-Bari 2-2

TERNANA (3-5-2): Iannarilli 6, Celli sv (10' Diakité 6), Russo 5,5, Sini 6,5; Parodi 6, Paghera 5,5, Palumbo 5,5, Damian 6 (86' Verna sv), Mammarella 6,5; Vantaggiato 6 (73' Ferrante 6,5), Partipilo 5 (86' Marilungo sv). A disp.: Tozzo, Bergamelli, Mucciante, Proietti, Torromino, Furlan. All.: Gallo 6.

BARI (4-3-1-2): Frattali 5,5, Ciofani 6, Di Cesare 5,5 (89' Sabbione sv), Perrotta 5, Costa 6; Maita 6,5, Bianco 6, Scavone 5,5 (60' Schiavone 6); Laribi 7 (89' Terrani); Antenucci 6, D’Ursi 5 (60' Simeri 7). A disp.: Liso, Marfella, Berra, Corsinelli, Hamlili, Pinto, Folorunsho, Costantino. All.: Vivarini 5,5.

Arbitro: Santoro di Messina

Marcatori: 62' Laribi (B), 66' Sini (T), 77' Ferrante (T), 80' Simeri (B)

Note - ammoniti: Perrotta (B), Paghera, Mammarella (T)